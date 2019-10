Možete ozbiljno oštetiti motor ako ovo radite po kiši

Vlažno vrijeme i teške padavine mogu da unište dijelove automobila i ostave putnike u dubokoj vodi.

Voda može da uđe u motor, uništi njegove dijelove i dovede do ozbiljnog kvara.

Ako do ovoga dođe, vozači ne bi trebalo da pokušavaju da ponovo upale motor jer je voda dospjela do cilindra.

Ovo se zove hidrauličko blokiranje jer cilindri motora ne mogu da kompresuju vodu kao što to rade sa mješavinom goriva i vazduha kako bi generisale snagu potrebno da se auto kreće. Zbog toga ,vozači nikako ne bi smjeli da pokušavaju da upale motor jer to može da dovede do ozbiljne štete.

Zapravo, stručnjaci vozačima savjetuju da nikako ne voze kroz vodu dublju od 10 centimetara jer i pola šolje vode u motoru može da napravi ozbiljnu štetu.

Vožnja kroz duboku vodu može da dovede i do blokiranja kočnica.

(Telegraf.rs)