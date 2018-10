Na koliko bara duvati gume?

U pravilu se brojke kreću oko 1,9 do 2,1 za zadnje gume odnosno 2,1 do 2,3 bara za prednje gume.

Međutim, u vanrednim slučajevima gume se mogu dopuniti i više. Redovno kontrolisanje stanja pritiska u gumama važno je iz nekoliko razloga. Prije svega, odgovarajuće napumpana guma omogućava bolji grip i trenje te samim time i bezbjednost na cesti.

Izduvana guma se više troši, povećava potrošnju goriva te je zbog oslabljenih bočnih stijenki automobil manje stabilan.

Pritisak u gumama bi trebalo jednom mjesečno kontrolisati ili barem prije dužeg puta.

S druge strane niskoprofilne sportske gume s ojačanim bočnim stijenkama zavisno o modelu mogu se na pojedinim vozilima pumpati i do vrijednosti od 2,6 do 2,8 bara za prednje te 2,4 do 2,6 bara za zadnje.

Ovo vrijedi samo za vožnju otvorenim putem gdje se gume tada u brzim zavojima manje uvijaju te omogućavaju bolju stabilnost. Ovakvo duvanje guma ne preporučuje se u gradu gdje automobil tada više lupa po rupama i preprekama te dugoročno može oštetiti trap.

