Na pick-up ugradio mini točkove pa zadriftao

Amerikanci vole pick-upove. Što veći to bolji, ali opet, prema njihovim kriterijima, nikada ne može biti prevelik.

Da bi ih prilagodili svojim nezasitnim kriterijima, podižu ih, stavljaju amortizere dužeg hoda, veće točkove...

No osobenjak iz ove priče otišao je u drugom smjeru, do krajnosti. Nakon što je svom pick-upu podigao težište, očekivali bismo da planira ugraditi veće točkove za offroad, no izbor je pao na najmanje točkove koji su se mogli ugraditi na ovo vozilo.

Njihov vanjski promjer, sa gumom, je oko 21 inč, a nakon montaže vlasnik je odlučio testirati ih počasnim driftom.

(autostart.24sata.hr)