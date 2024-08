Na ruskom tržištu novih automobila vladaju Lada i Haval

​Rusko tržište automobila se drastično promijenilo nakon invazije na Ukrajinu. Zbog međunarodnih sankcija tradicionalni zapadni proizvođači su se povukli, ali na njihovo mjesto su spremno uskočili Kinezi. Tu je, naravno, i domaća Lada koja uspješno nastavlja bez Renaulta, a oživljene su i neke zaboravljene marke poput Moskviča. Zbog svega toga slika ruskog tržišta izgleda drastično drugačije nego prije početka rata.

Agencija "Autostat" je objavila najnovije podatke o registraciji novih automobila u Ruskoj Federaciji. U julu ove godine u državi je prodato 136.221 novih putničkih automobila, što je 42,4 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Sastav deset najprodavanijih marki u Ruskoj Federaciji je veoma egzotičan i u njemu su neke marke za koje mnogi ljubitelji automobila sa zapada u stvari nikada nisu ni čuli.

Apsolutni vladar tržišta je Lada s 35.619 prodatih automobila, a drugi je kineski Haval sa 16.671 automobilom. I sve ostale marke u Top 10 su kineske Nakon Havala na ljestvici slijede Chery, Geely, Changan, Omoda, Belgee, Jetour, Exeed i Jaecoo. Ali treba napomenuti da mnogi od ovih proizvođača automobile proizvode u fabrikama u Rusiji.

Što se tiče konkretnih modela na vrhu su dvije Lade, modeli Granta i Vesta s 18.164 i 9761 prodatih automobila. Slijedi niz kineskih modela koji u Evropi inače ne igraju nikakvu važnu ulogu ili se uopšte ne prodaju. To su Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS55 Plus, Geely Monjaro, Omoda C5 i Belgee X50. Među njima je još jedna Lada, i to Niva Travel na devetom mjestu.

U prvih sedam mjeseci ove godine na ruskom tržištu novih automobila prodato je približno 855,6 hiljada novih automobila. Lista bestselera uključuje približno iste kineske i ruske marke, prenosi "AutoBlog".

