Na vozačkoj dozvoli umjesto svoje slike dobila praznu stolicu

Uglavnom se žalimo da na vozačkoj dozvoli nismo baš ispali najljepše, slika pomaže da budemo identifikovani u različitim situacijama, a zamislite samo da dobijete dozvolu bez vaše fotografije.

To se dogodilo jednoj dami iz savezne države Tenesi u SAD, Džed Dod, kada je produžavala svoju dozvolu, a nazad je dobila bez svoje fotografije, već je na tom mestu bila prazna stolica, prenosi B92.

Ona je tu svoju dozvolu, masikranu naravno, pokazala na društvenim mrežama i svi su se dobro nasmijali.

Kako je za tamošnje medije rečeno, službenik se zbunio tokom procesa i greškom ubacio sliku stolice, ali je ubrzo sve zameijnjeno i sređeno.

WHY WE LOOK? Because A Woman Renewed Her Drivers License Online and It Came Back With a Picture Of an Empty Chair. https://t.co/MWYHkbAK0u