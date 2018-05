Najbolji dio kraljevskog vjenčanja: Jaguar E-Type Concept Zero

Pazilo se na svaki detalj, tražilo se sve najbolje, te ne čudi da su Harry i Meghan odabrali oživljeni ponos domaće auto industrije...

Sviđalo vam se to ili ne, čak i da ste pokušali izbjeći sve te medijske natpise i izvještaje, neke ste stvari zasigurno vidjeli.

U tu rubriku "must see" definitivno ide i Jaguar E-Type Concept Zero, s kojim se mladi tek vjenčani par uputio dalje kroz ceremoniju.

Jaguar E-Type Concept Zero je izvorno dizajniran i proizveden prije pedeset godina, preciznije 1968. godine kao Jaguar E-Type Roadster serije 1.5. Zanimljivo, ali i genijalno, Jaguar nije promijenio veći dio estetskog dizajna, ali ga je modernizovao u pogonskom dijelu.

Postao je električni ljepotan, pa ne čudi "Zero" u nazivu, budući da nosi sa sobom nula emisija. U ovom projektu pomogao im je i hrvatski "Rimac".

(autoportal)