Najopasnija parking mjesta u Evropi: Budite oprezni na ovim dionicama

Parking mjesta su donedavno smatrana najsigurnijim mjestom u Istočnoj Evropi za četvorotočkaše, posebno za kamione. Međutim, ispostavilo se da nisu baš tako sigurni kako se čini.

Stranica svijet kamiona poručuje da mišljenje da su Njemačka parkirališta smatrana najsigurnijim u Evropi, nije više aktuelno.

Krađa goriva ili puštanje plina u vozačku kabinu postala su uobičajena pojava. Vozačima se, tokom pauza, savjetuje poseban oprez na sljedećim dionicama:

na A2 između Berlina i Magdeburga,

na A24 prema Hamburgu,

na A1 u području Kelna.

Ni francuska parkirališta više nisu tako bezbjedna za vaše vozilo. Nedavni događaji u kojima ilegalni imigranti igraju vodeću ulogu pokazali su da je osjećaj sigurnosti i u ovoj zemlji postao pravi luksuz.

A7 iz Liona do Marseja i A9 od Orangea prema Španiji do graničnog prelaza La Žonkera mjesta su na kojima je zabilježen ulazak plina u kabine. Opasni su i sjeverni dijelovi Francuske, luke Kale, Kokel i Dankirk. Ovde svakodnevno dolazi do krađe imovine, tereta i goriva.

Zbog činjenice da je riječ o strateškim lučkim gradovima povezanim kanalom sa Britanskim ostrvima, sadržaj prikolice je poslastica za kriminalce.

Područje oko graničnog prelaza La Žonkera u blizini autoputa AP-7 legenda je među vozačima. Grad je obavijen mračnom legendom koja je, čini se, uobičajena za mnoge vozače - kockanje i organizovane bande dovoljni su razlozi da se izbjegne ova lokacija na A9 u blizini Barselone. Ali ako nema drugog izlaza, vrijedi potražiti nadzirana parkirna mjesta.

I u Češkoj je potreban oprez, posebno u okolini Brna i Praga. Tu se kriminalci pretvaraju da su vozači i parkirane kamione kako bi kolegama dali vremena da ukradu tovar.

Parkirajte sigurno Osvjetljenje, sigurnost, restoran, benzinska pumpa. Ovo su atributi prijatnog prostora za odmor za vozača. Ako tražite parking mjesto, preuzmite besplatno aplikaciju TransParking koja omogućava pronalazak parking mjesta prema bilo kojem kriterijumu koji odaberete, uključujući sigurnosne kriterijume poput zaštite, nadzora ili ograde.