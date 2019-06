Najskuplji "muscle car" ikada

Nije tajna da je restauracija klasičnih automobila izuzetno unosan posao i, ukoliko osoba zna šta ima u rukama, može veoma dobro i da se zaradi. Najviše pažnje privlače sportski i egzotični automobili koji mogu da koštaju na desetine miliona dolara i oni uglavnom dolaze iz Italije.

Međutim, američka automobilska industrija, ili bolje reći tamošnji kupci su specifični po tome što su spremni potrošiti ogromne sume novca na restaurirani proizvod koji je gotovo svako mogao da priušti kada je isti bio nov.

Ne pričamo o Fordu GT ili Shelby Cobri, pa ni o Chevroletu Corvette, već o automobilima za čijim se volanom mogao naći običan građanin bez fakultetske diplome i najobičnijim poslom u fabrici.

Plymouth Barracuda iz 1971. godine je upravo takav automobil, a jedan od primjeraka je prodat pre pet godina za nevjerovatnih 3,5 miliona dolara.

Spomenuta 1971. godina nije bila preterano uspješna za Chryslerov brend Plymouth.

Tradicionalno treća najbolje prodavana marka u Americi (iza Forda i Chevroleta) je imala razočaravajuću godinu iza sebe, a nova generacija modela Barracuda (koja je debitovala godinu dana ranije sa mehaničkim blizancem Dodge Challengerom) nije osvojila srce kupaca u onoj mjeri u kojoj se Plymouth nadao.

Barracuda, i njena performanta verzija ‘Cuda, su pronašle 16.159 vlasnika te 1971. godine. Samo 108 njih su ispod haube posjedovali fenomenalni i legendarni Hemi agregat, od čega je samo 11 primjeraka stiglo u kabriolet izdanju.

Model sa slike je jedan od samo dva Hemi kabrioleta sa četverostepenim manuelnim mjenjačem, što je možda i ključni razlog visoke cene. Možda cifra od 3,5 miliona dolara i ne bila toliko čudna da je riječ o nekom proizvodu koji je i kao nov koštao ogromnu sumu novca, ali to ovde nije slučaj.

Čak i bogato opremljeni kabriolet sa najmoćnijim agregatom bi koštao kupca oko 5.200 dolara što iznosi tek nešto više od 32.000 američkih dolara prema današnjoj vrijednosti novca.

Model iz ove priče je takođe jedini preživjeli Hemi kabriolet sa manuelnim mjenjačem čija se kompletna mehanika i šasija “poklapaju“ sa fabričkim informacijama dok je kod drugog primjerka fabrički agregat u jednom momentu zamijenjen drugim.

Automobil je restauriran 2000. godine i nekoliko puta je promijenio vlasnika. Prije nego što je oborio rekord na Mecum aukciji 2014. godine, njegov prethodni vlasnik ga je kupio za 405.000 američkih dolara.

Plymouth ‘Cuda nije jedini “muscle car“ čije cijene prelaze cifru od milion dolara, pa je jednako visoka tražena cijena i za Dodge Challenger Hemi kabriolet, Ford Mustang Shelby GT350R, Chevrolet Camaro ZL1 i ostale.

Za one kojima su navedene sume (pre)visoke postoje i one jeftinije verzije kojima se trguje po cijenama do 50.000 dolara.

