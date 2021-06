Najskuplji roštilj na svijetu: Pokušao ispeći meso "na auspuhu" Lamborghinija

Zbog tri minuta slave i popularnosti na društvenim mrežama, mladi Kinez je pokušao da griluje meso na plamenu iz trapeznog auspuha Lamborghini Aventadora.

Za Lamborghini se često kaže da su "zvijeri koje bljuju vatru".

Mladi Kinez je želio na toj vatri da napravi ukusan obrok, prenosi RTS. Sve to se događalo u kineskoj provinciji Junan, gdje se u jednoj od podzemnih garaža okupljaju vlasnici luksuznih superautomobila.

A vlasniku Lamborghinija se prijeo roštilj, pa je pokušao da ga napravi na plamenu iz auspuha.

Pošto je turirao automobil, izduvni gasovi širili su se podzemnom garažom, motorno ulje se razlilo pa se i motor zapalio. Meso je, naravno, pregorjelo...

Popravka automobila košta 79.000 evra.

