Narančasta lampica u retrovizoru: Ako se upali, zaboravite na preticanje

U novijim automobilima često možete vidjeti narančastu ili crvenu lampicu kako treperi na vanjskom retrovizoru. Ovo je važno upozorenje za vozača i aktiviranje sigurnosnog sistema.

Trepćući narančasti, rjeđe crveni indikator na vanjskom retrovizoru upozorenje je na tzv. mrtvi ugao. Ovo je područje pored automobila, ali iza vozača, gdje vozač ne može vidjeti drugi automobil u vanjskom retrovizoru.

Promjena trake u takvom trenutku može dovesti do sudara, pa čak i do sudara na autoputu. Po mom mišljenju, to je najvažniji i najkorisniji od modernih sigurnosnih sistema za automobile.

Zato su godinama proizvođači vrhunskih automobila, a u posljednje vrijeme gotovo svi proizvođači svih klasa automobila, opremili automobile sistemom BLIS (Blind Spot Monitor), tj. pomoćnikom mrtvog ugla.

To je sistem koji detektuje objekte u zoni pomoću senzora smještenih u zadnjem braniku ili kamere postavljene ispod retrovizora. Sistem se automatski aktivira kada objekt uđe u mrtvi ugao, prenose automobili.ba.

Također se može nadopuniti zvučnim signalom ako vozač aktivira pokazivač smjera i počne manevrisati promjenom trake prema vozilu u mrtvom uglu.

Treba i napomenuti da se ovaj sistem obično aktivira pri brzinama koje se već mogu nazvati vožnjom. Zato možda neće funkcionisati, na primjer, kada automobil miruje, vozi polako u gužvi, jer bi za vozača bilo prilično opterećujuće.