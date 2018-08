Neobičan hobi Hasana Velića: Šaptač "bubama"

Sanjanin Hasan Velić, koji već pune tri decenije živi i radi u Švajcarskoj, strastveni je zaljubljenik u legendarne "bube", automobile koji imaju kultni status i neodvojiv su dio istorije svjetskog automobilizma.

Velić kaže kako danas posjeduje pet primjeraka ovih vozila, od kojih su četiri proizvedena u "Volkswagenovim" fabrikama u Njemačkoj, dok jedna potiče iz dalekog Meksika.

"U 'folcike' sam zaljubljen još od djetinjstva jer je moj otac imao taj automobil i ja sam na njemu naučio da vozim. U to vrijeme on se bavio poljoprivredom i 'bubom' smo prevozili sve što se moglo prevesti - voće i povrće, a njome smo prevozili i ovce. Jednostavno, spustili bismo zadnje sjedište i ukrcali ih unutra", prisjeća se Velić. Kaže kako je poslije završetka srednje medicinske škole i nekoliko godina rada u Domu zdravlja u Sanskom Mostu otišao u Švajcarsku.

"Sada sam dio hirurškog tima u Bernu koji obavlja komplikovane operativne zahvate i moram reći kako dobro zarađujem. Sem toga, popravljam harmonike i klavire i to mi je dodatni izvor prihoda, a moja najveća strast su 'bube'", objašnjava ovaj neobični kolekcionar. Kaže kako ga je ljubav prema ovim automobilima motivisala da ih kupuje ili nabavlja širom Bosne i Hercegovine. Radi se najčešće o dotrajalim vozilima koja se potom podvrgavaju postupku restauracije. "To podrazumijeva reparaciju motora i restauraciju kompletne karoserije koja se lakira, originalni dijelovi se danas mogu lako nabaviti i kupiti, kako polovni, tako i novi. 'Folcikama' vraćam stari sjaj i dajem im novi život", objašnjava Velić. On dodaje kako tržišna vrijednost svake od njegovih restaurisanih "buba" nije manja od 10.000 eura. Ljubav prema ovim vozilima prenio je i na ostale članove porodice, tako da svako od njih "duži" po jednu "bubu". Hasanov sin Armin kaže kako obožava voziti ovaj automobil i tvrdi kako djevojke mnogo više privlače lijepo uređeni stari automobili, nego superluksuzna vozila.

"Jednostavno, to je kao neka magija. Iako posjedujem i nov BMV, vožnja u 'bubi' je poseban osjećaj", kaže mlađi Velić. Njegov otac ističe kako sa svojim ljubimcima često sudjeluje na druženjima vlasnika oldtajmera širom regiona, a neizostavni je učesnik "bubijada", kako se nazivaju druženja vlasnika legendarnih "folcika". Prema njegovim riječima, radi se o veoma skupom sportu u koji se ulažu velika sredstva. Prema njegovim riječima, najstarija "buba" iz njegove kolekcije proizvedena je sada već daleke 1969. godine, a Velić ističe kako se po sitnim detaljima mogu prepoznati razlike među ovim automobilima, ovisno o godini i mjestu njihove proizvodnje. Kaže kako je priča o ovim legendarnim automobilima više-manje poznata, da su se počele proizvoditi u nacističkoj Njemačkoj u okviru projekta koji je svakom njemačkom domaćinstvu trebalo da obezbijedi motorizovani prevoz. Proizvodila se u razdoblju od 1938. do 2003. godine te je postala jedan od najpoznatijih i najpopularnijih automobila svih vremena. Kada je prije 15 godina proizveden posljednji primjerak, "buba" je već bila najprodavaniji model nekog automobila u istoriji, dostigla je kultni status te danas ima ogroman broj ljubitelja širom svijeta udruženih u brojne klubove.