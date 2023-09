Neoprezni vozač kamiona napravio štetu od 20 miliona evra (FOTO)

LUIZIJANA - Neoprezni vozač kamiona u Luizijani prošle je subote napravio nevjerovatnu glupost. Dok je prevozio transportni helikopter Sikorsky S-92, vozač je zapeo ispod mosta i napravio "totalku" na letjelici, koja se procjenjuje na 20 miliona evra.

Na fotografijama podijeljenim na Twitteru, može se vidjeti helikopter zaglavljen ispod mosta, kao i uklonjeni dijelovi s ostatka letjelice.

Policija vozača tereti za neopreznu vožnju, a mediji navode da će helikoper zbog teških oštećenja biti rashodovan.

Sikorsky S-92 je veliki transportni helikopter koji se koristi za civilne, ali i za vojne zadatke, navodi "Jutarnji". Kompanije za istraživanje nafte i gasa često koriste S-92 za prevoz osoblja do platformi na moru, budući da civilna verzija može biti opremljena s 19 sjedišta i nudi domet od oko 1000 kilometara.

Whoops… A Sikorsky S-92 helicopter get’s lodged underneath an overpass in Louisiana today. The main rotor head struck a concrete pillar knocking the $20 million dollar machine off a flatbed and sending hydraulic fluid everywhere. Most likely this is heading to the Gulf of Mexico… pic.twitter.com/nfYlW1io2O