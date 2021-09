New York će zabraniti prodaju vozila sa motorima SUS do 2035. godine

​Kathy Hochul je nedavno preuzela dužnost guvernera države New York, a već je potpisala prijedlog zakona kojim se zabranjuje prodaja novih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem od 2035. godine.

Prema tom novom zakonskom prijedlogu, svi putnički automobili i laka komercijalna vozila koja se prodaju u New Yorku, od 2035. godine moraju biti sa nultom emisijom, a to isto važi i za kamione od 2045. godine.

Odjeljenje za očuvanje okoline u New Yorku (New York Department of Environmental Conservation), definiše vozila s nultom emisijom kao električna vozila na baterije (BEV) i električna vozila sa gorivim ćelijama (FCEV).

Prijedlog novog zakona izložio je njujorški senator Pete Harckham, a cilj ove zakonske odredbe je da se do 2050. godine u New Yorku, ukupna emisija stakleničkih gasova smanji za 85%.

Sličnu odluku donio je i guverner Californije Gavin Newsom, a vlasti okruga Sonoma u Californiji su otišle još i dalje, zabranivši gradnju novih benzinskih stanica.

Ovi zakonski prijedlozi su u skladu sa ciljem američkog predsjednika Bajdena, da električna vozila zauzimaju 50% ukupnog tržišnog dijela u SAD-u do 2030. godine.

