Nezadovoljna vlasnica Tesle izazvala incident na auto-sajmu u Šangaju

Sajam automobila u Šangaju bio je pozornica protesta prilično bijesne vlasnice Modela 3, koja optužuje kompaniju Tesla da je u njen automobil ugradio neispravne kočnice.

Ona je došla do Teslinog štanda na auto-sajmu i popela se na krov izloženog Modela 3 u majici sa natpisom koji sugeriše da su kočnice na njenom vozilu bile neispravne i da je zbog toga doživjela udes.

Incident su zabilježile brojne kamere sa smartfon uređaja, a snimak je podijeljen na društvenim mrežama.

Ženu su ubrzo opkolili službenici, koji su kišobranima pokušali da sakriju njenu poruku, međutim, ona je zgrabila kišobrane i razbacala ih okolo uzvikujući da su kočnice na Tesli bile neispravne, da bi je obezbjeđenje na kraju odvuklo sa krova automobila i sprovelo izvan izložbenog prostora.

Iz kompanije Tesla su izjavili za Blumberg da je žena poznata po tome što je više puta protestovala zbog Teslinih kočnica.

Prema riječima lokalnog predstavnika američke kompanije, predstavnici Tesle pokušali su da je nagovore da siđe sa automobila, ali kada su njihovi napori propali, odlučili su da zatraže od obezbjeđenja da je uklone sa štanda.

Vlasnica Tesle tvrdi da su kočnice na njenom Modelu 3 otkazale, skoro ubivši četvoro članova njene porodice u nesreći.

Međutim, američki proizvođač je naveo da podaci sa vozila pokazuju da su sistemi kočenja i pomoć vozaču ispravno radili tokom nesreće i da je brzina prije kočenja bila oko 120 km/h.

