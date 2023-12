Nissan s potpuno električnim vozilom stigao do Južnog pola (VIDEO)

​Nissan Ariya s e-4ORCE kontrolom na svim točkovima, prošlo je najteže testove na ekstremnim temperaturama i velikim visinama. Vozilo - tvornički standardno bez modifikacija na pogonskom sklopu ili bateriji - modifikovali su stručnjaci za polarnu mobilnost, Arctic Trucks.

Kris i Džuli Ramzi, muž i žena avanturisti, završili su svoje potpuno električno putovanje do Južnog pola na Antarktici. Njihova 10-mjesečna avantura od 30.000 km koja je započela na zaleđenom Arktičkom moru na Sjevernom magnetskom polu (1823) uključivala je raznolike terene i uslove Sjeverne, Srednje i Južne Amerike prije nego što su oprezno prešli najudaljeniji kontinent na planeti, kako bi došli do Južnog pola. Ovo je prvi put da je neki automobil, a kamoli EV, završio takvo putovanje.

Na velikim udaljenostima i zahtjevnim terenima izvan ceste, potpuno električno vozilo za ekspedicije, Nissan Ariya s e-4ORCE kontrolom na svim točkovima, prošlo je najteže testove na ekstremnim temperaturama i velikim visinama. Vozilo - tvornički standardno bez modifikacija na pogonskom sklopu ili bateriji - modifikovali su stručnjaci za polarnu mobilnost Arctic Trucks, kako bi se prilagodilo velikim terenskim BF Goodrich gumama, čiji je vanjski obim 39 cola (990,6 mm).

Kris i Džuli počeli su planirati Pole to Pole 2017. nakon što su završili Mongol Rally u svom Nissanu LEAF-u, prvi put da je električno vozilo korišteno za ovaj reli dug 10.000 km. Prepoznali su koliko zanimanja ova vrsta epske avanture može izazvati za električna vozila, kao i stvaranje ostavštine infrastrukture za punjenje.

Smatrali su da je Pole to Pole ultimativna EV avantura i pretvorili su je u stvarnost kroz predanost saradnji i inovacijama s partnerima istomišljenika.

Kris je komentarisao: "Ne mogu vjerovati da smo na Južnom polu. Nakon toliko godina planiranja, ne čini se stvarnim. Uvijek sam imao puno povjerenje u nevjerovatne mogućnosti električnih vozila i znao sam da će se naš Nissan Ariya uhvatiti u koštac sa svime što mu se predstoji. Ali bilo je mnogo teže nego što sam očekivao. Ponosan sam što je Pole to Pole dopro do miliona ljudi u dijelovima svijeta i oduševio ih da prihvate EV u svojim svakodnevnim životima."

Džuli je dodala: "Ovo je bilo nevjerovatno putovanje, s ljudima koje smo upoznali, prijateljima koje smo stekli i podrškom koju smo dobili. Pole to Pole započeli smo samo Kris i ja, ali tim ekspedicije sada se sastoji od hiljada ljubaznih ljudi koji razmišljaju naprijed. Ovi fanovi i saradnici žele napraviti razliku i podijeliti uzbuđenje električne vožnje."

Alison Vitherspun, korporativna potpredsjednica Nissanovog globalnog marketinga, robne marke i prodaje je rekla: "U ime svih u Nissanu, čestitam na završetku Pole to Pole. Svi se divimo vašem odvažnom duhu i strasti za pomicanjem granica električne avanture. Bilo je to izvanredno putovanje koje smo trebali slijediti i ponos za nas u Nissanu. Pokazalo je kako Nissanova inovativna tehnologija nastavlja pružati uzbuđenje, bilo na putovanju do kancelarije ili na Antarktik", prenosi "Tportal."

