Novi Ferrari F8 Tributo pozirao na ulicama Londona

Nakon zvanične premijere na Sajmu automobila u Ženevi, novi Ferrari F8 Tributo je stigao do ulica Londona gdje je ponosno pozirao kamerama.

Naime, proizvođač automobila iz Maranela je jedan primjerak modela Ferrari F8 Tributo u crvenoj boji dostavio svom prodajnom salonu u Južnom Kensingtonu. Ne samo da je ovaj automobil izložen u tom prodajnom salonu, već je na kratko bio na ulici. Time smo po prvi put dobili priliku da vidimo kako novi “propinjući konj” izgleda na dnevnoj svjetlosti. Možemo reći da igleda sjajno. I bolje od toga…

Iako marketinško odeljenje kompanije Ferrari želi da mislimo da je F8 Tributo nov automobil, on to nije. Naime, on je baziran na modelu 488 GTB kog je i naslijedio u gami proizvođača iz Maranela. Međutim, zahvaljujući brojnim modifikacijama na dizajnu i mehanizaciji, F8 Tributo ima sopstveni identitet.

Pokreće ga twin-turbo V8 agregat zapremine 3,9 litara za koji se vjeruje da je sličan onom sa modela 488 Pista. Ovaj agregat razvija 710 konjskih snaga i 770 Nm obrtnog momenta. Zahvaljujući tome, novi super automobil iz Maranela iz mjesta do 100 km/h ubrzava za 2,9 sekundi. Takođe, F8 Tributo do 200 km/h ubrzava za 7,8 sekundi i postiže maksimalnu brzinu od 340 km/h.

U poređenju sa modelima 488 GTB i 458 Italia, F8 Tributo izgleda znatno agresivnije. Prema tome, iako se mogu vidjeti sličnosti sa njegovim prethodnicima, teško da će bilo ko pomiješati ovaj model sa njima.

(vrelegume)