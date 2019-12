Novi papomobil je jedan od najpopularnijih terenaca u BiH

Da ni poglavar Rimokatoličke crkve nije imun na "SUV groznicu" pokazuje njegov najnoviji potez. Papa Franjo je, naime izabrao popularni terenac Dacia Duster za svoj najnoviji papomobil.

Rimski pontifeks za to nije morao da plati, a ni da ide od salona da bi ga izabrao, budući da je rumunski proizvođač Duster Popemobile poklonio Vatikanu.

Uzevši za osnovu standardni Duster druge generacije, razvojni centar Dacia-e je udružio snage sa karoseristima iz firme Romturingia, kako bi preradili konstrukciju krova i postavili staklenu kabinu koja može i da se ukoloni.

Kompletna karoserija je spuštena za oko tri centimetra, kako bi se lakše ulazilo i izlazilo iz vozila. U zadnjem dijelu prepravljenog vozila ugrađena je namjenski napravljena komforna zadnja klupa za papu, kao dodantni rukohvati i dodatni nasloni.

Dacia, međutim, još uvijek nije objavila potpune tehničke specifikacije vozila, kao ni fotografije njegovog enterijera.

Ipak, budući da je riječ o modelu sa pogonom na sva četiri točka, u pitanju je najvjerovatnije jedna od dvije mogućnosti: Duster Popemobile pokreće ili turbo motor od 1,4 litra i 130KS ili 1,5-litarski turbodizel snage 115 konja.

Vatikan je do sada kao papomobil koristio dosta različitih vozila, među kojima i Fiatov terenac Campagnola kao i značajno modifikovan Mercedes-Benz M klase, prve generacije.

Pope Francis has a new Popemobile... and it's a 4x4 #Dacia Duster! The vehicle, which was was gifted to the Head of the Catholic Church features some smart adaptations. Find out more. https://t.co/vdWEuhPYx6@LookersDacia pic.twitter.com/M7WBK68IRs