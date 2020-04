Ogrebao auto, ostavio poruku pa dobio SMS koji vraća vjeru u ljude

Kejsi Nestat, poznati jutjuber, podijelio je na društvenim mrežama poruku koja vraća vjeru u ljude.

Nestat je, naime, slučajno ogrebao nečiji automobil u Los Anđelesu, a potom je vlasniku ostavio svoj broj kako bi mogli da se čuju i dogovore oko naplate štete.

"Često se žalim na Los Anđeles pa evo da vam pokažem zašto volim Los Anđeles. Jutros sam ogrebao auto nekog tipa dok sam parkirao svoj kamionet. Bilo je skroz slučajno, mala, ali uočljiva ogrebotina. Ostavio sam tipu poruku sa svojim brojem, a on mi je poslao poruku…", napisao je Nestat uz fotografiju poruke.

Međutim, jutjuberu je stigao odgovor koji sigurno nije očekivao.

"Hej, hvala ti na poruci. Ne brini se oko ogrebotine. Molim te da novac koji bi dao meni za auto doniraš lokalnoj banci hrane u kvartu Venis", odgovorio mu je vlasnik ogrebanog automobila.

Nestat ga je u šoku upitao da li je siguran u to što piše, navodeći da mu može odmah poslati novac.

"Ne brini se. Cijenim tvoju donaciju. Svijetu to sad treba", odgovorio mu je nepoznati muškarac.

