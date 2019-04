Opel Kadett C: Omiljeni auto radničke klase

Treća generacija Kadetta je puštena u prodaju 1973., a bio je zamišljen kao povoljan mali porodični automobil čija je osnovna verzija koštala tadašnjih 9.970 DM.

C linija je zadnji Kadett koji je imao pogon na zadnje točkove i proizvodio se do 1979. u 1.701 076 primjeraka od kojih je većina pogonjena (čak 80% primjeraka) 1.2-litrenim motorom snage 59 KS, a za zaustavljanje su bile zadužene bubanj kočnice na sva četiri točka do 1975., kad su sve verzije C linije nadograđene s prednjim disk kočnicama.

Motori su bili isključivo benzinski obima od 1.0 do 2.0:

1.0 (1974.-1979.) – 993 ccm, 39 KS, maksimalna brzina 127 km/h

1.2 (1973.-1979.) – 1196 ccm, 59 KS, maksimalna brzina 143 km/h

1.6 OHV (1977.-1979.) – 1584 ccm, 75 KS, maksimalna brzina 160 km/h

1.9 OHV (1975.-1979.) – 1897 ccm, 105 KS, maksimalna brzina 183 km/h

2.0 OHV (1977.-1979.) – 1979 ccm, 108 KS, maksimalna brzina 189 km/h

Najzanimljivija je bila GT/E verzija s 1.9-litrenim motorom, koji je kasnije zamijenjen sa 2.0 te 5-brzinskim mjenjačem, koji je postao standard za buduće Kadett GT/E verzije, kako bi Opel naglasio da se radi o najbržoj verziji C linije mogli ste ga kupiti u dvobojnoj karoseriji:

Crno/Žuti – 8660 primjeraka (1975. – 1977.) – 1.9

Žuto/Bijeli – 2254 primjeraka (1977. – 1979.) – 2.0

Bolji tržišni uspjeh donekle je priječila visoka cijena, paprenih 12.950 njemačkih maraka.

Ali, to nije bio najbrži Kadett C linije, 1977. je izbačena Rallye verzija u 8549 primjeraka dostupna sa motorom 1.6S (s karburatorom) od 75 KS i ojačanim 2,0E (direktno ubrizgavanje) s 110 KS.

Popularni mali porodični auto je pokorio mnoga tržišta u svojih pet godina proizvodnje gdje se prodavao pod raznim imenima:

Buick Opel (SAD)

Chevrolet Chevette (BRAZIL)

Daewoo Maepsy (KOREA)

Holden Gemini (AUSTRALIJA)

Isuzu Gemini (JAPAN)

Saehan Gemini/Bird/Maepsy (KOREJA)

Opel K-180 (ARGENTINA)

Vauxhall Chevette (VELIKA BRITANIJA)

