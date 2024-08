Otac i sin iz Poljske stvorili savršen Porsche za surfere (FOTO/VIDEO)

​Porsche konverzije su česte. Sama kompanija takođe prodaje prilagođene modele bogatim kupcima, a čak su i 911-ice s višim vješanjem sada dostupne kao tvornički modeli. Ali jesu li tako kul kao ovaj posebni 928?

Priča o 928 Surfariju započela je prije mnogo godina. Otac i sin su naporno radili na postavljanju kampa i biznisa s vodenim sportovima na poluostrvu Hel na poljskoj obali Baltika. Ali ono što su oduvijek dijelili nije samo porodični posao uz more, već i strast prema automobilima.

Tadeus Elvart, trenutni upravnik kampa Chałupy 6 i inicijator Hel Riders Festivala, rano je bio pod uticajem entuzijazma za Porsche, što je dovelo do posebne ideje: 928 Surfari.

Cilj? Stvoriti Porsche koji može savladati terenske uslove kako bi svoje putnike u stilu dovezao do mora čim se pojave veliki valovi.

Jedinstveno, neobično i gotovo nemoguće za postizanje, ono što bi mnogima zvučalo kao nepremostiv izazov bilo je podsticaj za Hel Riders tim.

Porsche 928 u Elvartovoj garaži pružio je savršenu osnovu. Svako ko je čuo klasični Porsche V8 motor zna koliko je poseban - i snaga ne bi bila problem. Ali uskoro su se počeli pojavljivati drugi izazovi. Na primjer, kako prilagoditi mjenjač, diferencijal i vješanje kako bi se 928 pretvorio u plažni bagi.

