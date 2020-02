Ovaj Porsche niko neće

Modifikovana verzija Porsche-a 911 iz 1969. godine prvi put se pojavila u oglasima prije više od godinu dana. Automobil se u javnosti prvi put pojavio 2017. na SEMA Show-u u Las Vegasu. Vozilo je namijenjeno brzoj vožnji po teškim terenima, a registrovano je i za uličnu vožnju.

Iako izgleda kao klasični Porsche 911, ispod nje se nalazi terenska šasija Baja presvučena U-POL Raptor oblogom. Obloga se koristi u proizvodnji teretnih kamiona i sprečava oštećenja koja nastaju usljed vožnje po kamenju i van puteva. Iako je riječ o dovitljivom konceptu, sadašnji vlasnik ne može da pronađe kupca.

Nedavno se na eBay-u pojavio oglas u kome se automobil prodaje po sniženoj cijeni. Prošle godine je vlasnik htio da ga proda po cijeni od 38.975 dolara, a sada početna cijena iznosi 23.700 i još uvijek nema ponuda, piše Carbuzz.

Iznenađuje činjenica da modifikovani Porsche 911 ne može da pronađe vlasnika uprkos nižoj cijeni, jer se vozilo može pohvaliti karakteristikama terenca. Pokreće ga Volkswagenov 2,3 litarski motor sa četiri cilindra i vazdušnim hlađenjem. Vozaču je na raspolaganju manuelni mjenjač sa četiri brzine. Nema podataka o proizvodnji mašine, ali prodavac kaže da su Volkswagenovi motori sa visokim performansama traženi na tržištu. Dodaje da je moguće povećati snagu mašine na više od 200 konja.

Pažnju privlače četiri otvorene cevi izduvnog sistema, koje se nalaze iznad motora. Tu su i sigurnosni pojasevi, zaštitni kavez po uzoru na trkačke automobile, nezavisno prednje i zadnje vejšanje i sistem od po tri terenska amortizera na svakom od točkova dimenzija 15 inča, opremljenih Maxxis Bighorn off-road gumama.

Na krovnom nosaču je smkešten rezervni točak. Dva kompleta Bully Dog LED svetala takođe su deo ovog paketa i zamijenjuju klasične farove. Na automobilu postoji samo jedno staklo i to je šoferšajbna. Bočna i zadnja stakla uklonjena su zbog boljeg protoka vazduha i bezbjednosnih razloga.

Enterijer krasi par trkačkih sjedišta i bočni štitnici. Tu je i ARC audio sistem. Spoljašnjost je ofarbana specijalnom bojom koju koristi vazduhoplovstvo SAD i navodno se njome farbaju stelt bombarderi.

#Porsche 1969 #Porsche911 ready for #baja1000 was up for grabs #911Porsche pic.twitter.com/jRCYKVCryZ