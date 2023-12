Ovaj automobil u sebi ima 525 patenata

Električna energija čini svijet automobila sve sličnijim svijetu tehnologije. Uzmimo za primjer Nio koji je za predstavljanje svoje nove perjanice na baterije, ET9, organizovao događaj koji je uveliko podsjećao na Appleove prezentacije u vrijeme Stiva Džobsa.

Nio ET9 temelji se na novoj arhitekturi koja prevazilazi 800 volti viđenih na nekim serijskim modelima kao što su Audi e-tron GT ili Porsche Taycan, kao i na automobilima velikih marki kao što su sestrinski modeli Hyundai Ioniq 5 i Kia EV6.

Povećanje napona je budućnost: mnogi proizvođači, uključujući Maserati, rade na sistemima od 1.2 kV (1200 volti) iz više razloga: od smanjenja težine do povećanja snage punjenja.

U slučaju Nia, platforma doseže 925 volti i može podržati vršno punjenje do 600 kW i 765 A. Prevedeno? Dodanih 255 kilometara dometa u samo pet minuta. Sve to uvijek uz mogućnost korištenja zamjenske baterije za ponovno pokretanje s punim rezervoarom za tri minute. Iskorištavanje je to prednosti novih Power Swap Station 4.0 stanica za brzu promjenu baterija. Planiraju otvoriti 1.000 stanica za zamjenu baterija i 20.000 stanica za punjenje samo u 2024. Godini, prenosi Index.hr.

Automobilu ima više od 700 konjskih snaga. U svojih 5325 mm dužine, 2016 širine, 1620 visine i 3250 međuosovinskog razmaka, Nio ET9 sadrži tehnologiju 525 patenata i 17 svjetski poznatih tehnologija.

