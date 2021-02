Ovaj automobil vozi Novak Đoković

Novak Đoković je trenutno najbolji teniser svijeta, a poznato je i da je ljubitelj prirode i da je okrenut zdravom životu. Takva je situacija i sa njegovim automobilom, pošto je Novak Đoković odabrao vozilo koje manje zagađuje okolinu, tačnije Teslu Model X, što i nije neočekivani izbor srpskog tenisera.

Za osnovni paket opreme Tesle Model X morate izdvojiti oko 95.000 evra, dok su oni malo bolji modeli sa jačim performansama oko 110.000 evra i upravo takav model posjeduje Novak Đoković.

The only thing Novak Djokovic got right this US Open was his Tesla Model X https://t.co/ylvkIFbyiC