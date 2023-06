Ovaj fićo juri i po vodi (VIDEO)

Antonio Pjetro Marija Galaso, diplomirani pravnik, oduvijek je volio da se bavi inovacijama, a ovog puta je želio da omiljeni italijanski automobil prenese i na vodene puteve, te je osmislio "fiću" na vodi pod imenom "car 500 off-shore" kao i startap pod istim imenom.

Automobil-čamac će biti proizveden u limitiranom izdanju od samo 500 primjeraka, i biće prodavan kako u Italiji tako i u inostranstvu. Galaso je za italijanske medije izjavio da je dobio ideju gledajući jednu fotografiju "Fiata 500", i da je od tog momenta počeo da radi na projektu, što je trajalo pet godina, i prvi rezultat je bio prototip.

"Car 500 off-shore je perfektan čamac za one koji žele da ujedine eleganciju i funkcionalnost. Pomoću korištenih tehnologija, moguće je sigurno ploviti po moru, na jezeru i rijekama. Realizovao sam ovaj projekat Made in Italy sa željom da pokažemo kolika je vrijednost italijanskog dizajna, zanatlija koji su se bavili svakim detaljem ne bi li napravili zaista luksuzno vozilo koje će biti za sve one koji su apasionirani ljubitelji života na moru", izjavio je Galaso koji je takođe ispričao kako je kontaktirao Stellantis nakon što je završio prototip, prenosi b92.