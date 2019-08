Ovako se vozač iz Los Anđelesa snašao u saobraćajnoj gužvi

Toliko jednostavno a tako genijalno. Jedan vozač iz Los Anđelesa je pronašao način kako da se probije kroz gust saobraćaj kalifornijske metropole, i sve to uz izazivanje osmjeha i dobrog raspoloženja ostalih učesnika.

U priloženom videu, koji je snimila Elison Klims i postavila na YouTube, može se videti krajnje inteligentan i dovitljiv vozač, koji je pronašao genijalan način za prestrojavanje u zakrčenom saobraćaju. U ovom slučaju nema ljutnje, nema psovki, tuča i sudara.

Šta vam je potrebno za brzo cirkulisanje "Gradom anđela"? Pa, komplet "uradi sam" znakova s ispisanim ljubaznim porukama. Naravno, to ne znači da ovaj vozač Lexusa neće aktivirati pokazivač pravca kada je to potrebno, ali uz to on će isturiti ruku, držeći znak na kojem piše: "Molim vas, pustite me".

To nije sve, jer kada se pripremao da prođe, vozač Lexusa je pokazao i "hvala". Sjajno, zar ne?

Na kraju, evo i najboljeg dela: ukoliko obratite pažnju pomnije, primjetićete da kada je posegnuo za znakom "hvala", on je promiješao čitavu gomilu parola. Drugim riječima, on se pripremio za sve moguće scenarije u gustom saobraćaju i prevazilaženje prepreka uz kulturno i ljubazno obraćanje, piše Autorepublika.com.