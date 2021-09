Ove automobile ćete moći svuda parkirati

Veličine parkinga su iste već decenijama, dok veličine automobila nisu. Logika kaže da se stvari sa vremenom mijenjaju, pa ako uzmemo u obzir rast gabarita automobila, jasno je da je savremenim automobilom sve teže kretati se gradskim ulicama izgrađenim prije 50 i više godina.

Ako izuzmemo tzv. "ženske parkinge", standard je 6 puta 2,5 metra.

I dok je još prije tridesetak godina prosječan auto imao širinu do 180 centimetara, danas ima automobila širih od dva metra.

Ako se dva takva nađu na parkingu, jasno je da neće biti mjesta.

U potrazi za najužim automobilima naišli smo na nekoliko iznenađenja.

Prvo je da Smart nije najuži. Prošla generacija u širinu ima 175 cm sa retrovizorima, što je među boljim rezultatima.

Novi Smart se raširio na čak 189 cm, odnosno 166 cm bez retrovizora.

Mali gradski automobili su tu negdje, pa tako Citroen C1 ide do 188 cm (161 cm bez retrovizora), Fiat 500 do 187 cm (163 cm bez retrovizora), a Hyundai i10 do 187 cm (166 cm bez retrovizora).

U segmentu gradskih automobila najuža je Honda e jer umjesto retrovizora ima kamere.

Širina je 175 cm. Ostatak konkurencije je na do 190 cm sa retrovizorima, bar kad govorimo o prethodnim generacijama, piše Index.

Apsolutno najuži auto je, ako ga tako možemo zvati, Renault Twizy.

Zahvaljujući svojoj arhitekturi kvadricikla sa jednim sjedištem u redu širina mu je tek 139 centimetara.

Ako tražite pravi auto, apsolutni pobjednik je Kia Picanto sa širinom od 159 centimetara bez retrovizora.

