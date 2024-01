Ove godine St. Moritz domaćin luksuzne manifestacije automobila

Ove godine, ljubitelji klasičnih automobila širom svijeta ponovo će se okupiti na jednom od najprestižnijih događaja u svijetu automobilizma “The International Concours of Elegance”. Ova iznimna manifestacija, koja slavi ljepotu, istoriju i eleganciju automobilskih remek-djela, održaće se u jednom od najluksuznijih alpskih odmarališta – St. Moritzu.

St. Moritz, čuven po svojoj raskoši, spektakularnim alpskim krajolicima i eleganciji, pružiće savršenu kulisu za ovo jedinstveno okupljanje ljubitelja automobila. Ovaj grad, poznat kao odredište visokog društva i ljubitelja zimskih sportova, postaće domaćin nekim od najimpresivnijih i najvrjednijih klasičnih automobila ikada proizvedenih.

“The International Concours of Elegance” nije samo izložba automobila – to je izrazito poseban spoj istorije, inovacije i umjetnosti automobilizma. Posjetioci će imati priliku vidjeti neke od najuzbudljivijih primjeraka automobilske istorije od rijetkih vintage automobila do legendarnih sportskih vozila i luksuznih limuzina, često restaurisanih do savršenstva ili očuvanih u izvornom stanju. Manifestacija se odvija od 23. do 24. februara

Ono što ovu manifestaciju čini posebnom nije samo impresivna kolekcija automobila, već i okruženje u kojem se odvija. St. Moritz, sa svojom elegancijom i šarmom, pružiće nezaboravno iskustvo, kombinujući ljepotu automobila s prekrasnim alpskim krajolicima.

Uz izložbu automobila, “The International Concours of Elegance” nudi i priliku za okupljanje ljubitelja automobila, stručnjaka i kolekcionara iz cijelog svijeta. To je izvanredna prilika za razmjenu znanja, iskustava i strasti prema automobilima, stvarajući platformu za dijeljenje priča o restauracijama i tehničkim inovacijama.

