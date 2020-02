Ovih sedam saobraćajnih pravila mogu da vam sačuvaju život

Evolucija zakona u saobraćaju mogla bi biti izvor brojnih zabuna. Recimo, kako se upotreba mobilnih telefona širila, stručnjaci za bezbjednost su uočili njihovu ulogu u ometanju vozača i brojne države uvode zakone kojima se bore protiv ovog problema.

Ovi zakoni još uvijek su u razvoju. Iako je većina država zabranila kucanje poruka tokom vožnje, u nekim državama je ilegalno bilo kakavo korišćenje telefona tokom vožnje, dok je u pojedinim to zabranjeno samo mlađim vozačima.

Izdvojili smo sedam loših navika koje bi svaki vozač trebalo da promijeni:

1. Mobilni tokom vožnje

Možda vam može biti teško da ignorišete zvuk koji označava da vam je stigla poruka, ali ključna stvar je da održavate pogled na putu. S obzirom na to da je ovakvo ometanje vožnje postalo veoma veliki problem, očekujte to da će sve više država potpuno zabranjivati korišćenje mobilnih telefona. Zapravo, američka država Vašington je to već uradila! Ipak, gdje god da se nalazite, stavite telefon na avionski režim prije nego što dodate gas.

2. Vožnja sa slušalicama

Slušanje muzike na radiju u vašim kolima može biti dovoljno ometajuće. Ali, sa slušalicama u ušima možete se potpuno izolovati od važnih zvukova kao što su sirene automobila, alarma na prelazu pruga ili sirene vozila za hitne slučajeve. To je, takođe, protivzakonito u nekim državama.

3. Rastojanje

Približavanje drugom automobilu previše blizu događa se kada vozač ne obrati dovoljno pažnje na saobraćaj koji ga okružuje. Prostor koji treba da ostavite između vašeg i drugog automobila zavisi od vaše brzine i lokalnih uslova (na primjer, zastoj u saobraćaju ili oluja). Pokušajte da održavate razdaljinu koja se smatra “razumnom i opreznom”.

4. Promjena trake bez signaliziranja

U gustom saobraćaju je neophodno da koristite žmigavac kako biste signalizirali promjenu trake. Bez toga, drugi vozač ne može znati vašu namjeru. Kada je saobraćaj slab, lakše je biti lijen i ne uključiti ga prilikom promjene trake. Ipak, dobre navike počinju dobrom komunikacijom, bez obzira na zakon.

5. Prekoračenje brzine

Kasnite negdje, a u saobraćaju nema gužve, pa biste mogli uštedjeti koji minut putovanja ukoliko ubrzate vožnju, zar ne? U Institutu za bezbjednost na putevima kažu da do sudara lakše dolazi prilikom velikih brzina, zbog toga što vam je potrebno više vremena da usporite ili se zaustavite. Statistika potvrđuje ovo govoreći o tome da se najveći broj smrtnih slučajeva u saobraćaju dogodi upravo zbog prekoračenja brzine. Sastanak na koji kasnite može i da sačeka… Poštujte ograničenja brzine.

6. Vozite bez uključenih farova

Očigledno je da su vam svjetla potrebna za noćnu vožnju, ali nećete se uvijek sjetiti da ih uključite u sumrak ili prilikom lošeg vremena. Samo se sjetite preko potrebne komunikacije prilikom vožnje, a u ovom slučaju, uključeni farovi potvrđuju vašu prisutnost i pomažu vam u navigaciji. Zakoni su različiti po pitanju toga kada svjetla treba da budu uključena, ali ukoliko postoji bilo kakva nedoumica, ne oklijevajte - to je lako kao okretanje prekidača.

7. Ne vežete pojas

Iako je stavljanje pojasa prešlo u rutinu za većinu ljudi i većina vozača (čak 90 odsto) ga koristi, postoje i oni koji još uvek nisu stekli ovu naviku. Primjera radi, čak 27 miliona Amerikanaca se još uvijek ne veže pri vožnji. Ne odbacujte pojas, on je važan čak i ukoliko se vozite samo do sljedećeg ugla ulice!

(Telegraf.rs)