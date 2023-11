Ovo je "najopasniji" skuter na svijetu (VIDEO)

​Skuteri visokih performansi više nisu ništa neuobičajno. Modeli s agregatima obima 400, 500, 750 pa i više kubnih centimetara nalaze se u ponudi brojnih marki kao što su Honda, Gilera, BMW ili Yamaha. Međutim, malo je koji skuter toliko brutalan i "opasan" u svom svakom detalju kao novi Italjet Dragster 559 Twin koji je prikazan u salonu u Milanu.

Već sam dizajn sugeriše o kakvoj je zvijeri riječ, jer skuter je ukupno dugačak čak 2102 mm, a karakter motocikla visokih performansi potvrđuju i tehnički podaci.

Dragster 559 pokreće redni dvocilindrični vodom hlađeni agregat obima 550 ccm koji razvija 58 KS, a snaga se prenosi preko 6-brzinskog mehaničkog mjenjača. Upravo je mjenjač nešto posebno i jedinstveno kod skutera, jer stepenovi se prenosa mijenjaju nogom, baš kao na motociklu.

It's here! The moment you've all been waiting for. Day 6 brings the full reveal video of the Italjet Dragster 559 Twin.#Italjet #ItaljetDragster #ItaljetDragster559 #ItaljetDragster559twin #EICMA #EICMA2023 #559Twin pic.twitter.com/9NpQbqD6Iv