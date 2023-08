Parkirali tik uz more, plima potopila auta (FOTO)

Urnebesne fotografije objavljene su na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode", a prizor nije nasmijao samo vlasnike vozila koji su došli na kupanje u Solaris kraj Šibenika.

I nije ovo samo ove godine, već kako pišu mdalmatinski mediji, ljeti se stalno ponavljaju iste situacije.

Svi bi htjeli parkirati tik u more, a neki da mogu, i u more. Želja im se sada i ostvarila. Kad žele autom u more, eto što se dogodi.

Zaboravili su ili jednostavno ne poznaju oscilacije plime i oseke.

"Naši gosti parkiraju kad je oseka, ali ih iznenadi plima. Solaris kod Šibenika", objavljeno je na stranici.

Veselo je bilo i čitati komentare ispod objave.

"Kad žele autom u more i eto rezultata", "Biće posla za limare", "Rijetke fotografije auta kako piju morsku vodu…", "Prvi red do mora poprima novo značenje".