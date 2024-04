Parkirališta su postala preuska: Treba biti akrobata da biste ušli i izašli iz auta

Novi automobili postali su preširoki za parking mjesta.S ve veće dimenzije novih automobila i rastuća popularnost velikih SUV vozila znače da se vozači s mukom snalaze kako da uđu i izađu iz svojih četvorotočkaša na parkinzima i u javnim garažama.

Nova studija procjenjuje da kada su dva automobila novije generacije a prosječne veličine parkirana jedan pored drugog na standardnom parking prostoru, ostaje samo 30 cm za otvaranje vrata. Kao rezultat toga, vozači sve više moraju da koriste akrobatske vještine da bi ušli i izašli iz automobila, prenosi "Jutarnji"

Istraživanje sprovedeno na 2.000 odraslih u Velikoj Britaniji pokazalo je da je svaki peti morao čak da u parkirani automobil ulazi kroz gepek zbog nedostatka prostora za otvaranje vrata.

Polovina (51 odsto) je rekla da je jedini način da pristupe svom automobilu kroz suvozačeva vrata, jer nije bilo mjesta da se otvore vrata sa vozačeve strane.

Kao rezultat toga, 57 odsto vozača redovno izbjegava određena parkirališta za koja znaju da imaju tijesna mjesta.

Čak 83 odsto vozača često izbegava prazna mjesta jer drugi vozač nije ostavio dovoljno prostora, dok 75 odsto kaže da dozvoljava putnicima da izađu iz vozila prije parkiranja kako bi im olakšali izlazak.

Većina parking mjesta širom Evrope je širine 240 cm. Današnji prosječni porodični automobili su u proseku širine 180 cm, što ostavlja samo 30 cm sa obje strane za otvaranje vrata.

Ali i mali automobili danas su se veoma približili toj širini, pa ni sa njima nije lako.

Velike dimenzije najnovijih automobila dovele su do povećanja broja vozača koji krše pravila parkiranja tako što koriste mjesta rezervisana za osobe sa invaliditetom ili osobe sa malom djecom. Više od četvrtine ispitanih priznalo je da tako nešto radi.

Sve veća širina automobila, u kombinaciji sa uskim parking prostorima koji nisu prilagođeni današnjim modelima, znači da su oštećenja na drugim automobilima mnogo češća pri otvaranju vrata, ali i prilikom manevara parkiranja.

Šteta uzrokovana udarcem u drugo vozilo ili oštećenjima automobila u kontaktu sa zidovima ili stubovima pri ulasku ili izlasku sa parkinga košta vozače u Velikoj Britaniji oko 424 miliona funti svake godine.

Trećini (30 odsto) vozača je automobil oštećen na parkingu u posljednjih godinu dana, a prosječna cijena popravke štete iznosi 223,50 funti (oko 260 evra).

Samo sedam odsto je reklo da je onaj ko je napravio štetu platio popravku, dok je više od trećine ispitanika priznalo da štetu nije ni popravljalo.

Majk Haus, iz Društva proizvođača i prodavaca automobila, koje predstavlja auto-kompanije u Britaniji, kaže da novi automobili postaju sve veći kako bi se poboljšala bezbjednost i omogućila upotreba čistijih pogonskih sklopova za smanjenje emisija.

"Savremeni automobili su opremljeni naprednim bezbjednosnim tehnologijama za zaštitu putnika i drugih učesnika u saobraćaju, od vazdušnih jastuka do zona gužvanja, što sve doprinosi da vozila budu veća nego ranije. Automobili sve više imaju i baterije i električni pogon, što može uticati na veličinu i oblik. Ipak potrošači su ti koji utiču na dizajn vozila. Proizvođači odgovaraju na tržišne ukuse i preferencije", rekao je Haus za "This is Money".

