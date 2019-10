Pet grešaka koje prave svi vozači, uključujući i iskusne

Život bez automobila bi danas bio nezamisliv. Automobili su postali glavno prevozno sredstvo i sada je sasvim normalno da svako posjeduje neku vrstu vozila.

Iako su svi oni koji voze položili vozački ispit, to ne znači da ne griješe u vožnji. Istraživanja pokazuju da više od 70 odsto vozača pravi razne greške u vožnji koje ugrožavaju njihovu, ali i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Auto Exclusive pobrojao je greške koje pravi većina vozača. Ove greške vas neće ugroziti, ali mogu da dovedu do kvara vašeg vozila, kao i do skupih popravki.

Držanje ruke na mjenjaču

Većina vozača ima naviku da odmara ruku na ručici mjenjača. Ovo dovodi do nepotrebnih vibracija ručice mjenjača, koja šalje vibracije u mjenjač i dovodi do oštećenja. Ako se pokretni dijelovi mjenjača oštete, to bi moglo skupo da vas košta.

Nepotrebno i često kočenje

Kočnice su najvažniji dio automobila i zbog toga ih morate čuvati. Međutim, ako stalno i nepotrebno kočite, to znači da će se vaše kočnice brzo istrošiti. Zato treba da prilagodite brzinu na putu i držite razmak od drugih vozila.

Ignorišete čudne zvukove

Ako čujete škripanje ili lupanje, obavezno provjerite o čemu se radi. Ovakvi zvukovi obično upozoravaju na to da je neki dio automobila u kvaru ili da će se brzo pokvariti.

Točenje goriva kada auto dođe do rezerve

Statistike pokazuju da se lampica upozorenja za gorivo ne uzima dovoljno ozbiljno. Većina muškaraca vjeruje da kada se ona uključi, mogu da voziti najmanje još 50 km, dok žene u prosjeku misle da imaju još 40 km vožnje na rezervi. Ukupno 25 odsto vozača vjeruje da mogu da voze još šezdesetak kilometara od trenutka kada se kontrolno svjetlo upali.

Sve to ne bi bio problem da u svakom rezervoaru goriva ne postoji pumpa za gorivo, koja šalje gorivo iz rezervoara u motor. Pumpa za gorivo oslanja se na benzin u rezervoaru da bi se hladila i podmazivala. Pokretanje vozila s niskim nivoom goriva znači da pumpa neće biti podmazana kao što bi trebalo, a postoji i opasnost od pregrijavanja.

Takvim tretmanom pumpa će se prije pokvariti, a popravak je prilično skup. Posljedica kvara pumpe goriva su i slabije performanse automobila, a vožnjom s malom količinom goriva u rezervoaru vrlo lako se ošteti i filter goriva.

Vožnja hladnog automobila na visokom stepenu prenosa

Sigurno ste čuli da stariji i iskusniji vozači kažu "pusti ga da se malo zagrije". Iskusni vozači to ne govore samo tako. Iako sada ne morate da čekate da automobil postigne radnu temperaturu da biste ga vozili, ipak treba lagano i umjereno da vozite dok je hladan. Ako odmah krenete da jurite i dodajete gas, vaš motor se može oštetiti jer se ulje u njemu nije pokrenulo, a bez radne temperature od 90 stepena motor nije toliko funkcionalan.