Peugeot L45 na aukciji postigao cijenu od 7,26 miliona dolara

Izuzetno važan model za istoriju marke Peugeot, dvosjed L45 Grand Prix iz 1914. godine postigao je cijenu od čak 7,26 miliona dolara na aukciji kuće Bonhams u Los Anđelesu.

Dugo se smatralo da je trkački bolid s početka 20. vijeka koji danas predstavlja ikonu bogate takmičarske istorije francuskog proizvođača, 1916. godine vozio Dario Resta na trci Indianapolis 500 i osvojio prvo mjesto, ali tek nedavno je potvrđeno da ga je u stvari vozio Ralph Mulford i završio treći. Tih godina Peugeot je dominirao stazama, a još je ranije, 1913. godine Jules Goux pobijedio na istoj trci izdržljivosti u sličnom modelu.

Nakon tima Peugeota, ovaj jedan od tek dva preživjela primjerka do danas je imao samo tri vlasnika: pomenuti trkač Ralph Mulford ga je ustupio kolegi Artu Kleinu koji se u njemu trkao 1919. i 1920. godine da bi ga je zatim kupio Lindley Bothwell, bogati kalifornijski uzgajivač pomorandži i kolekcionar iz čije kolekcije je auto, gdje je bio krunski dragulj, i stigao na aukciju. Auto je u savršenom stanju, a sve na njemu je originalno kao i kada je 1914. bio u rukama tima Peugeota.

Zanimljivo, Peugeot L45 Grand Prix je inicijalno pokreato 3,0 litarski motor koji je 1916. zamijenjen većim 4,5 litarskim četvorocilindrašem s dvije bregaste osovine, četiri ventila po cilindru i 115KS pri 2800 obrtaja, a bolid je imao doboš kočnice na sva četiri i lisnate opruge na prednjoj i zadnjoj osovini.

Razlog zašto je ovaj istroijski Peugeot postigao tako visoku cijenu leži u činjenici da šasija i motor imaju oznake No. 1, što znači da je riječ o prvom takvom primjerku, a s obzirom na to da se ne zna mnogo o drugom preživjelom, može se reći da je ovaj Peugeot L45 i posljednji vozni i originalni Gran prix model iz blistavog trkačkog perioda francuskog proizvođača s kojim su se na stazama u to doba mogli nositi samo bolidi Mercedesa.

