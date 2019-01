Pijan vozio autoputem bez gume

Britanski saobraćajni policajci bili su šokirani kada su primijetili automobil na autoputu u oblasti Norfolk kojem nedostaje prednja desna guma.

Policija je zaustavila automobil bez prednje desne gume na auto-putu nedaleko od mjesta Vimondhamu oblasti Norfolk.

Poslije alko-testa utvrđeno je da vozač u krvi ima tri puta veću količinu alkohola od dozvoljene, prenijela je Srna.

Vozač je nakon toga uhapšen.

Central team have stopped a vehicle after a call reporting erratic driving #A11 Wymondham. They were shocked to find a car being driven with no front tyre. Driver arrested on suspicion of #DrinkDriving & provides an evidential reading of 126ugs (3.5x's) limit #Fatal4 304/1265 pic.twitter.com/bIaByYr0d4