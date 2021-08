Pijan zaspao vozeći Teslu, auto mu spasio život

Nemili događaj snimljen je kamerom mobilnog telefona u Norveškoj.

Prema dostupnim informacijama, radi se o 24-godišnjem vozaču koji je pod uticajem alkohola vozio Teslu Model S. Tokom vožnje je zaspao, a to je prepoznao Teslin autopilotni sistem samostalnog upravljanja. Sistem samostalnog upravljanja je preuzeo kontrolu i zaustavio vozilo ulaskom u tunel Nostvet, doznaje Electrek. Pritom su na automobilu aktivirana i svjetla upozorenja, a kako bi obavijestio ostale sudionike u prometu na hitnu situaciju.

Tesla owner in Norway suffers unconsciousness while driving, Tesla autopilot detects it, slows, comes to a stop so EMS can help @elonmusk @Tesla pic.twitter.com/kl1CEeiHDi