Pogledajte kako su hakeri "Anonymous" blokirali saobraćaj u Moskvi

Hakeri su iskoristili taxi službu kako bi blokirali pojedine ulice u Moskvi.

Na meti hakerskog napada je bio Yandex Taxi, odnosno njihova aplikacija za naručivanje prevoza. Odgovornost su preuzeli tzv. haktivisti iza skupine Anonymous.

Kako izvještava Hackread, hakeri su zaobišli Yandexov bezbjednosni mehanizam te kreirali brojne lažne narudžbe vožnje. Time su sve slobodne taxije poslali na istu lokaciju, u okrug Fili izvan centra Moskve.

‼️#Moscow had a stressful day yesterday. The largest taxi service in Russia 'Yandex Taxi' was hacked by the #Anonymous collective. A traffic jam took place in the center of Moscow when dozens of taxi were sent by the hackers to the address on Kutuzovsky Prospekt. #OpRussia pic.twitter.com/6fp1hp0f7r