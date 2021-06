Pogledajte limuzinu Vladimira Putina

Aurus Senat je nova limuzina ruskog predsjednika Vladimira Putina i ovaj luksuzni automobil košta "samo" 250.000 dolara, dok će postojati i ona jačih performansi od 275.000 i ona najjača do 300.000 dolara.

"Ja putujem u ovakvim vozilima i bio sam na mjestu vozača mnogo puta. Ovo je stvarno visokokvalitetno vozilo, koje ispunjava sve svjetske standarde", rekao je Putin prije nekoliko dana.

Limuzinu pokreće 4,4-litarski V-8 motor, razvijen u saradnji sa Porscheom, do 100 km/h stiže za 6 sekundi, pogon je na sva četiri točka, a devetostepeni mjenjač prenosi snagu.

Sa hromiranom rešetkom naprijed i može da podsjeti na Rollce-Royce ili Bentley.

Endorsed and promoted by Vladimir Putin himself, this $274,000 ultra-luxury sedan is Russia’s answer to @rollsroycecars and @BentleyMotors - https://t.co/2U93HyhuJp pic.twitter.com/HoSQlarbuY