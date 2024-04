Pogledajte za koliko sekundi Xiaomijeva fabrika proizvede auto

​Proizvođač pametnih telefona, ali i automobila, Xiaomi, proizvodi svoj prvi model SU7 u Xiaomi Super Factory u Pekingu, gdje je zaposleno samo 20 radnika i instalirano više od 700 industrijskih robota. Fabrika može da proizvede 40 automobila svakih sat vremena.

Osnivač, predsjednik i izvršni direktor brenda, Lei Jun, otkrio je da kineska fabrika može da proizvede 40 Xiaomi SU7 automobila za sat vremena. To odgovara vremenu proizvodnje od 90 sekundi za svaki novi automobil koji siđe s montažne trake. Međutim, kada fabrika, koja ima šest osnovnih radionica, radi u punom kapacitetu, Xiaomi SU7 se proizvodi svakih 76 sekundi, ističe Lei Jun.

Visok proizvodni tempo je rezultat visoko automatizovane proizvodne linije i uključenih naprednih pametnih tehnika. Više od 700 industrijskih robota radi u Xiaomi Smart Super Factory fabrici. Oni obavljaju zadatke kao što su instalacija, inspekcija i transport. U fabrici radi samo 20 zaposlenih, što je recimo dvostruko manje nego kod Cheryja, jer glavni posao obavljaju roboti. Radnici se oslanjaju na osam robotskih ruku po radnoj stanici, odnosno po četiri sa svake strane automobila.

Robotske ruke su programirane za ugradnju vrata, postavljajući ih na adekvatnu poziciju, zatežući šrafove i podešavajujući šarke. Roboti takođe instaliraju prednje vjetrobransko staklo, ali i zadnje staklo, te panoramski krov. Od trenutka preuzimanja dijelova do spajanja na karoseriju automobila potrebno je manje od 30 sekundi za taj zahvat. To je dvostruko brže od tradicionalnih automobilskih kompanija, tvrde iz Xiaomija.

Proizvođač pametnih telefona/automobila tvrdi da je ova strategija tri puta efikasnija od korišćenja samo ljudskih operatera. Xiaomi je takođe implementirao pametni sistem i u lakirnici. Zahvaljujući fleksibilnoj tehnici sortiranja boja i upotrebi robota, vrijeme lakiranja se može skratiti za 25 posto, prenosi Klix.

Xiaomi trenutno ima 59 prodajnih mjesta u 29 kineskih gradova, s ciljem proširenja na 211 lokacija u 39 gradova do kraja godine. Trenutni kapacitet fabrike je proizvodnja od 150.000 automobila godišnje, ali će se do 2025. godine proširiti do 300.000 jedinica.

Xiaomi SU7 je predstavljen 28. marta 2024. godine, po više nego pristupačnoj ulaznoj cijeni od 27.500 evra na kineskom tržištu. Kompanija cilja na prodaju od 100.000 automobila godišnje u prvoj godini na tržištu, što će prema trenutnom interesu kupaca biti lako realizovano. Međutim, kineski proizvođač ima plan proizvodnje od 900.000 jedinica u sljedeće tri godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.