Policija otkrila trik kojim vozači izbjegavaju kamere (FOTO)

​Mnogi vozači, prvenstveno oni s težom nogom na papučici gasa stalno razmišljaju kako sakriti svoj automobil ispred policijske kamere. Ako je suditi po slučaju iz Velike Britanije, za to vam je dovoljan jedan običan list.

Naravno, ako vas policija ne uhvati u tom "triku".

Britanska policija otkrila je vozača koji je napravio upravo taj manevar. Na svoju registarsku oznaku zalijepio je list kojim je sakrio slovo ili broj.

There are times when camouflage is needed & can look good. Leaves attached to your number plate with double-sided tape is neither. Vehicle stopped A3, Guildford as still visible to #VanguardRST while driving in excesss of the speed limit. FPN for leaves & TOR for speed issued. pic.twitter.com/dotdqpz78Q