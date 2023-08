Policijski Tesla Model Y (FOTO)

Kalifornijska kompanija Unplugged Performance se do sada fokusirala na unapređenje iskustva vožnje svakog Teslinog automobila, a čak je i pripremila trkački Model S Plaid koji je Randy Pobst vozio na svakoj Pikes Peak trci od 2021. godine.

Ali ovog puta je riječ o nečemu drugačijem, a to je policijski Model Y koji će uskoro ući u službu Južne Pasadine nedugo nakon što grad postane prvi u SAD-u koji je zamijenio cijelu svoju policijsku flotu električnim vozilima.

Kako piše "Klix", Unplugged želi veći dio biznisa te je otvorio potpuno novo odjeljenje pod nazivom UPfit.

UPfit sada ističe velike prednosti Tesle u odnosu na starije Fordove policijske automobile te navodi da Model Y košta 91.990 dolara nakon što se kupi i opremi policijskim specifikacijama, dok je za Ford Police Interceptor Utility Hybrid potrebno izdvojiti 98.000 dolara. Takođe, Fordov model bez hibridne tehnologije će potrošiti 60 odsto svog goriva u stanju mirovanja u ulozi policijskog automobila.

Stoga UPfit ističe potencijalnu uštedu od od 27.012 dolara na petogodišnjem nivou kada se koristi Model Y umjesto hibridnog Forda, prenosi "AutoBlog".

