Pomoću ovih trikova auto će vam trajati duže

Ako ste vlasnik starog automobila koji ne želite prodati, jer ne možete kupiti novi, postoje stvari koje možete učiniti kako biste ga što duže održali u životu.

Neke trikove vjerovatno već i sami znate, ali možete primijeniti još njih kako biste sebi znatno olakšali i život i vožnju, piše Mashviral.

Tri najvažnije stvari koje morate učiniti kako biste očuvali svoje vozilo su sljedeće:

- Sve što se tiče održavanja automobila obavite na vrijeme - pregled, generalku, zamjenu ulja i slično

- Popravite kvar čim se pojavi

- Uvijek vozite pažljivo dok motor ne dostigne operativnu temperaturu

Osim ove tri stvari, bilo bi dobro znati i trikove koji slijede.

Isključite klimu, grijanje i ventilaciju prije nego što krenete

Startovanje motora zahtijeva mnogo električne energije. Ako su klima, grijanje i ventilacija uključeni, potrebno je još više energije. Neki noviji automobili imaju sustave koji automatski zaustavljaju sporedne procese tokom startovanja motora, ali na većini se ovo mora ručno napraviti.

Obraćajte pažnju na to koji auto vidite u retrovizoru

Automobili obično imaju drugačije nužno odstojanje za kočenje, pa zato uvijek obraćajte pažnju na to koje vozilo je iza vas. Na primjer, ako je iza vas novi Mercedes, možete se opustiti, jer on ima moćne kočnice i tehnologiju "za izbjegavanje sudara". Ali ako je iza vas neki stari i neugledni automobil, držite ga na oku, kako zbog potencijalno slabih kočnica ne bi došlo do sudara.

Pazite na upozorenja drugih dok ste na putu

"Ako ne možeš vidjeti moje retrovizore, ni ja ne vidim tebe", jedan je od znakova koje možete vidjeti na zadnjem staklu automobila. Dakle, imajte da umu da ako u retrovizoru ispred vašeg ne vidite lice vozača, ni on vas najvjerovatnije ne vidi. Ali imajte na umu da ovo nije jedino upozorenje koje možete pročitati, pa držite sve oči otvorene.

Taktičko parkiranje

Parkirajte se na mjesta gdje nema mnogo prolaznika i djece kako vam neko od njih ne bi oštetio automobil. Izbjegavajte škole i parkove, osim ako tu nije jedino slobodno mjesto.

Trudite se ne okretati volan do kraja

Mnogi stariji automobili i dalje imaju hidraulični servo. To znači da pumpa tjera tekućinu kako bi usmjerila prednje točkove da se okreću u pravcu okretanja volana. Što više okrećete, pumpe jače rade, pa se brže kvare. Srećom, nećete morati često okretati volan do kraja, a ako oštetite pumpu, onda će se to odmah osjetiti po težini okretanja, buci prilikom svakog skretanja, te curenju ulja.

