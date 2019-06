Ponosni vlasnik "spačeka": Opušteni četverotočkaš spaja ljude širom svijeta

SARAJEVO -Među rijetkim ponosnim vlasnicima Citroena 2CV, ili vozila poznatijeg kao "spaček" je i novinar Alden Hadžagić iz Sarajeva.

Njegov "spaček" je proizveden 1971. godine, a ističe da ga, iako mu je blizu 50 godina, nije teško i skupo održavati.

"Automobil ima u strujnom krugu četiri osigurača. Nema zupčastog remena, nema lanca, nema ničega, nema ni vodenog hlađenja. Tako da se zapravo nema šta pokvariti. Ukoliko se, ipak, nešto pokvari ili zbog decenija eksploatacije ode, sve se to može naći u Evropi po jako povoljnim cijenama preko interneta. Dijelovi su čak i kvalitetniji nego što su bili kada je automobil proizveden. Jer, ipak, to je konstrukcija iz 1937. godine, kada je osnovni 'spaček' napravljen. Prvi 'spaček' je imao devet konjskih snaga, a ovaj sada, kao neka top verzija raspolaže s čitave 32 konjske snage", pričao je Hadžagić za Anadoliju i dodao...

"Kada je dobro raspoložen i dobro podešen na autoputu može ići oko 120 kilometara na sat, dok na regionalnim cestama ide bez problema nekih 90-95, što je već u nekoj zoni gdje se plaća kazna."

Sto godina Citroena

Prema Hadžagićevim saznanjima, u BiH imaju četiri "spačeka" u voznom stanju. On je vlasnik dva, ali taj drugi još uvijek nije registrovan, ali će biti uskoro. Preostala dva, veli, stoje u garažama, ne vozaju ih.

Nedavno je sa svojim ljubimcem putovao u Hrvatsku, tačnije na Velebit, gdje je prisustvovao okupljanju ljubitelja "spačeka" u organizaciji Hrvatskog 2CV Citroen kluba iz Samobora.

"To je bilo svojevrsno zagrijavanje za 'Svjetske susrete', koji počinje krajem sedmog mjeseca. Odvijaju se u Samoboru i to je sve skupa organizirao 2CV Citroen klub. Njima je iz cijelog svijeta pružena velika podrška, tim prije zato što se ove godine slavi 100 godina Citroena i to je nevjerovatna čast. Znači neko ko bude želio čekati 200 godina Citroena, moraće sačekati cijeli vijek. Do sada je u Samobor prijavljeno preko 10.000 ljudi, preko 3.500 vozila i prijave su došle iz 33 zemlje, čak i iz Australije", kazao je Hadžagić.

Ističe da su susreti zamišljeni kao veliki kamp zaljubljenika u "spačeke", koji će se družiti uz dobre rock koncerte i, naravno, razgovarati o svojim ljubimcima, a planirana je čak i igraonica za djecu.

"Biće i razmjena i prodaja rezervnih dijelova, prezentacija kompanija koje se bave 'spačekom', koji prave rezervne dijelove. To je sve skupa zamišljeno da traje šest dana", navodi Hadžagić.

Vlasnici kao porodica

"Spaček", koji je prvi put predstavljen 1948. godine u Parizu, i dalje širom svijeta ima veliki broj poklonika.

Ljudi koji jednostavno uživaju u vožnji Citroena 2CV, iako ni kada se pojavio, a ni danas, nije važio za lijep i eksluzivan automobil.

"Najteže je pitanje kako nešto ovako ružno generišu tako pozitivnu energiju? Svi 'spačekisti', bilo sa kojeg kontinenta da dolaze, svi su kao jedna familija. Bilo kome da šta zatreba to će se sve organizovati, bilo da je riječ o 'spačeku' ili neki privatni problem u toj zemlji u kojoj se desio, i to do sada niko nije objasnio. Najvjerovatnije se radi o tome što se radi o jednostavnom automobilu i što je prije dvadesetak godina to bio auto za sve. Ljudi su obilazili bukvalno svijet, prelazili su Saharu s njim, penjali se na najveće vrhove, bez ikakvih problema. Vjerovatno je osnovno kod ljudi kada negdje krenu da stignu bez ikakvih problema", pričao je Hadžagić.

Zanimljiva je priča o nastanku "spačeka", koji se trebao početi proizvoditi prije Drugog svjetskog rata.

"Šest prototipova je zakopano u zemlju da ga njemačke trupe ne bi otkrile, kao nekakvo tehnološko čudo. Odmah poslije Drugog svjetskog rata 'spaček' je krenuo sa proizvodnjom i zadnji je sišao sa trake u julu mjesecu 1990. godine u Portugalu", ističe zaljubljenik u automobile.

Stil života

Dodao je da je u regionu mnogo više ljubitelja "spačeka", posebno u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Veli da samo u Samoboru ima oko 40 "spačeka", a legendarni Citroen 2CV u tom hrvatskom gradu ima i kafić posvećen njemu. Ono što je po njemu jako važno naglasiti jeste činjenica da "spaček" povezuje ljude širom svijeta pa tako i u regionu, jer na skupovima koji se organizuju na primjer u Hrvatskoj jako veliki broj ljudi dođe iz Srbije, Slovenije, BiH i ostalih okolnih zemalja.

"To je, u biti, nekakav stil života. Jer, kada se pojavite na toj nekoj 'spačekijadi', kako je zovemo, vjeruje ima ljudi s nekim ozbiljnim novcima, koji imaju nekoliko miliona eura, ali vi na njemu kada ga vidite nikada to ne bi rekli. Vozi goreg 'spačeka' od mog, jednostavno je sve opušteno", zaključio je Hadžagić.

Na predstojećem 23. po redu Svjetskom susretu "spačeka" u Samoboru od 30. jula do 4. augusta BiH će uz Hadžagića imati još dva vozila, koja su u vlasništvu oca i sina, Izeta i Adnana Spahe.

Procjenjuje se da je diljem svijeta tokom 42 godine, koliko se proizvodio, prodano više od pet miliona "spačeka".