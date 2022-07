Porsche lansirao brendirani sladoled

Nisu rijetke situacije u kojima čuveni proizvođači automobila dio prihoda generišu i po osnovu angažovanja u proizvodnji drugih artikala, i to i onih koji apsolutno nikakve veze nemaju sa industrijom sklapanja četvoročkaša. Tako imamo primjer Volkswagena i kobasice, kao najpopularnijeg proizvoda konglomerata, ako je suditi po broju prodatih komada.

Naime, oko sedam miliona kobasica se proizvede pod okriljem Volkswagena, ali i to nije sve iz Volfzburga, pa ćemo reći da ovi Nijemci proizvode i brendiran kečap, dok oni koji upravljaju ostrvskim brendom Rolls-Royce svijetu daruju med, baš kao i Lamborghini… Primjera je dosta, pa zašto bi se Porsche razlikovao?

Amerikance su 17. jula proslavili Nacionalni dan sladoleda, pa je ovaj praznik od strane kolega iz Cufenhauzena, odnosno iz podružnice Porsche North America za lansiranje ogranične serije mliječnih ledenih poslastica. Ukupno je pet sorti sladoleda pušteno u ponudu: sa zelenom mentom i bijelom čokoladom, krem sirom i zaleđenim jagodama koje su tako i sasušene, s pečenim orasima makadamije i kupinama, kao i s tartom od limete.

Our ice cream party at Pretty cool in Chicago is underway! Complete with a 911 “ice cream truck,” five colorful flavors of #PorscheIceCream, & too many smiles to count… In true Porsche fashion, these ice cream pops are going fast Stop by & get yours before they’re gone! pic.twitter.com/k6T4FyNx2X