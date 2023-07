Poslastica za ljubitelje automobila po drugi put u Banjaluci

​Po drugi put u Banjaluci ljubitelji automobila i tuninga imaće priliku da uživaju u izložbi prerađenih automobila među kojima ima i klasika, ali i automobila za trke.

Tuning show "Banjaluka STANCE #2" počinje u 9 časova u nedjelju 6. avgusta na parkingu tvrđave Kastel u samom centru Banjaluke.

"U odnosu na prošlu godinu napravili smo ogromnu razliku zato što želimo da tuning scenu u našoj državi podignemo na neki viši nivo, jer znamo da to možemo. Napravili smo bukvalno selekciju gdje smo predvidjeli da svaki automobil, koji želi da učestvuje u takmičenju, treba da nam pošalje prijavu na našu mail adresu sa imenom, prezimenom, modifikacijama koje je uradio na svom automobilu, kao i fotografijama svog automobila", navodi organizator Nikola Grubor uz pojašnjenje da na taj način žele da obezbijede posjetiocima i ljubiteljima modifikovanih automobila nabolje.

Do sada su na takmičarsku listu uvrstili gotovo 170 automobila. Najviše ih stiže iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Švajcarske, Francuske, Italije, kao i iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hecegovine.

"Želio bih da naglasim da smo u svakom mogućem smislu sve podigli na viši nivo. Od velike važnosti je i to da smo registrovali udruženje građana pod nazivom 'Klub ljubitelja automobila Banjaluka'. Na to smo veoma ponosni", kaže Grubor uz napomenu da prijave i dalje stižu.

Kotizacija za takmičare je 30 KM. Svi zainteresovani mogu da se prijave na [email protected] do 31. jula ove godine.

Takmičari će moći da se dokažu u nekoliko klasa (BEST STANCE, EXTREME STYLE, STREET STYLE, OEM+, GERMAN STYLE, YAP STYLE, kao i u podklasama (best wheels, best interior, best paint job, best engine space, lowest car, beat race look, best old timer) i naravno BEST OF SHOW - titula koju će dobiti najbolji automobil. Sudije će imati veoma težak zadatak.

Ove godine, osim sponzora, organizaciju je podržao i Grad Banjaluka.

"Prošle godine sam izrazio želju da upišemo ovaj događaj u turistički kalendar Banjaluke i da postane dio tradicije našeg grada i smatramo da smo u toj zamisli uspjeli", ističe Grubor uz napomenu da će biti još zanimljivih sadržaja za sve posjetioce i takmičare.

Ulaz za posjetioce je besplatan.