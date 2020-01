"Posljednja milja" najznačajnijeg automobila u istoriji

Poslije punih 70 godina, najpoznatiji i jedan od najznačajnijih automobila ikada definitivno je otišao u istoriju. Čuvena Volkswagenova "buba", tačnije njena posljednja verzija, poslije osam godina, prestala je da se proizvodi 9. jula 2019. godine.

Američka filijala njemačkog proizvođača - Volkswagen USA, odlučila je da posljednjig dana prošle godine kultni automobil isprati emotivnim videom pod naslovom "Posljednja milja" (The Last Mile).

U ovom kratkom animranom filmu jedna "buba" prati svog vlasnika od najranijeg djetinjstva od najzrelijeg doba, prije nego što odveze svoju posljednju milju u vječnost, najavljujući ono što dolazi sloganom: "Kraj jednog puta, početak je drugog" (When one road ends, another begins).