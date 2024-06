Postoji trik kojim možete provjeriti kradu li vas na pumpi, na gorivu

​Svi mi kad posjetimo benzinsku pumpu očekujemo da smo u spremnik utočili tačno onoliko goriva koliko na brojaču piše, a to se dakako uz istaknutu cijenu može iščitati po broju litara ili cijeni koju moramo platiti. Ali, šta ako nije tako? Možete li sa sigurnošću reći da ste ulili tačno npr. 20 litara?

Jasno da ne možete. Ali postoji trik kojim se to može provjeriti. Pumpe koje se montiraju na benzinske ne samo da su homologovane, već su i plombirane i baždarene. Cilj je spriječiti manipulaciju njima, ali katkada nepošteni pojedinci uklone plombu, modifikuju brojilo i zatim ga pokrenu. Tako natjeraju vozača da plati određenu količinu litara, a da je zapravo u svoj rezervoar ulio manje goriva. I to je jasno kazneno djelo.

Moramo istaknuti da su benzinske pumpe svake godine dužne proći inspekcijski pregled. Protokole za provjeru utvrđuje Ministarstvo privrede i njima se provjeravaju brtve i količina goriva koja se isporučuje u crijevima, čije odstupanje ne smije biti veće od 0.5 odsto volumena.

Jedan lanac benzinskih pumpi u EU objašnjava da, prema zakonu, sve stanice moraju ponuditi testiranje u epruveti, ako vi to zatražite. I to je jedan od načina da se zna je li automat ispravno kalibriran. To je metoda koja je laka koliko i brza, budući da provjera traje jednako kao i redovno točenje goriva. Ispitivanje u epruveti sastoji se od ulivanja goriva u dozator i umjesto ulivanja u spremnik, to se radi u ovom volumetrijskom instrumentu kako bi se provjerilo je li tražena količina isporučena.

Ovim se alatom ne može manipulisati jer je takođe kalibriran i zapečaćen. Ako se utvrdi da količina goriva ne odgovara onome što pokazuje brojač, lanac benzinskih pumpi podliježe velikim kaznama, a postoji mogućnost da se sve benzinske crpke za koje utvrđeno da varaju zatvore.

Svako od nas, s druge strane, može pokrenuti sudski postupak ako pumpa ne pristane na testiranje u epruveti. Srećom, ovakve su manipulacije nekad bile češće nego danas, a sumnju bi kod vozača znala izazivati i činjenica kad bi utočili primjera radi 54 litre u rezervoar od 50 litara, prenosi "Jutarnji".

