Predstavljena ograničena serija modela Defender rađena za Džejmsa Bonda

Novi Bondov film "No Time To Die" stiže u kina širom svijeta 30. septembra 2021. godine. U filmu će biti prikazano nekoliko Range Rover Classica, Land Rover Series III i dva Range Rover Sport SVR, a ljubitelji vozila ove marke takođe će doći na svoje.

Land Rover SV Bespoke izradio je novi Land Rover Defender V8 Bond Edition za 25. film o James Bondu, "No Time To Die". Oktanski je to šećer za rastanak Daniela Krejga sa Džejmsom Bondom. Osim Aston Martina, koji je Bondov izbor posljednjih 20 godina, u filmu ćemo moći pratiti i brojne različite predstavnike marke Land Rover.

Zato je britanski specijalist za terensku vožnju prije premijere filma predstavio ograničenu seriju modela Defender, jednostavno nazvanu Defender V8 Bond Edition, a sva vozila biće opremljena svime najboljim što se može dobiti: uključujući i pet-litreni osmocilindrični s 525 ‘konjskih snaga’ ili 386 kilovata, brojnim logotipima ‘007’ i natpisom ‘Jedan od 300’ na unutarnjim ručkama vrata.

Inače će svi dostupni modeli biti odjeveni u posebnu crnu boju, a točkovi od 22 inča biće odjeveni u istu boju, dok će kočione čeljusti koje će zagristi u velike kočione diskove biti odjevene u ksenonsko plavu boju. Inače, jedan od najprepoznatljivijih dodataka iznutra biće posebna animacija vezana uz film, koja će se prikazivati na 11,4-inčnom zaslonu infotainment sistema pri svakom pokretanju vozila.

Nije poznato hoće li kod nas doći neki automobil, ali je jasno da će za kraću verziju biti potrebno izdvojiti 105.395, a za dužu 108.040 funti ili 122.613 i 125.690 eura.

Novi Defender testirao je stručni tim 007 kaskadera u najekstremnijim terenskim uslovima, pokazujući njegovu nezaustavljivu prirodu.

"Dizajniranje i koordiniranje akcijskih sekvenci za Bond franšizu zahtijeva beskompromisno razmišljanje. Trebalo nam je nezaustavljivo vozilo koje će nam pomoći u borbi protiv elemenata, strmih padina i prelaza rijeka pa smo odabrali novog Defendera. Iznimno sam impresioniran što se Defender ne samo vratio, nego je i puno, puno bolji", rekao je koordinator James Bond Stunt tima.

Land Roverov dizajnerski tim blisko je sarađivao s nadzornikom za specijalne efekte i akcijska vozila Krisom Korbouldom.

(autopress.hr)