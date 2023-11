Preusko postavljeni stubići uništili desetine vozila (VIDEO)

Prije dvije godine u britanskom Votfordu opština je postavila stubiće uz ulicu, ostavivši vrlo uzak prolaz. Pokazalo se to izazovnim za vozače, pa je nadzorna kamera s obližnje kuće snimila mnogo nezgoda. Video je sada postao viralan.

Milione ljudi sada "zabavlja" video kompilacija saobraćajnih nezgoda sa istog mjesta, prilaza maloj raskrsnici.

Tamo je, naime, još prije dvije godine opština bila postavila stubiće, pokušavši tako ograničiti prolazak prevelikim vozilima. Šest metalnih stubića uz cestu postavljeno je tako da je za prolaz ostao razmak od samo 2,1 metar, što je mnogim vozačima bila nepremostiva prepreka.

Watford council needed to be sued for this pic.twitter.com/l3oiGoCzP4