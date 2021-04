Prijedorčanka "vladar" svega na točkovima, uskoro i dozvola za autobus

Vožnja brzih dvotočkaša, ali i šlepera i autobusa, svojstvena je jačem polu.

Međutim, mlada Prijedorčanka staje im na crtu. Vozačku dozvolu ima za sve što je na točkovima, uskoro i za autobus.

Dukati monster od 650 kubika, prvi je motorni ljubimac dvadesetšestogodišnje Јelene Davidović Mehmedagić. Nekoliko stotina kilograma teškom, "muškom mašinom" upravlja spretno baš kao i pripadnici jačeg pola.

"Težina jeste veća, ali to je samo taktika, treba samo znati kako, šta, i to je to. Sve je u mozgu, za sve treba prakse, a osjećaja najviše", priča Јelena.

Nakon motora, Јelena je položila i za vožnju automobila, ali nije stala na tome. Danas posjeduje vozačku dozvolu i za vožnju kamiona i šlepera.

Kao profesionalni vozač već se okušala u zemljama Evropske unije.

"Razlika je u dužini, naravno i morate biti oprezniji, pratiti retrovizore i sve, četvoro očiju mora biti otvoreno, morate razmišljati korak naprijed", ddoaje Јelena.

Za Јelenu obuka za vožnju motornih vozila nije završena. Uskoro ćemo je moći vidjeti i za volanom autobusa.

Za Jelenine vozačke sposobnosti instruktor iz Prijedora Siniša Gnjatović ima samo riječi hvale.

"Јelena je vrstan vozač, dobar poznavalac motora i motornih vozila, uspješno to obavlja i mislim da bi mogla da bude i uspješan instruktor", istakao je Gnjatović.

I dok uspješno gradi vozačku karijeru, Јelena ima i cilj za budućnost- profesionalni instruktor za sve vrste motornih vozila, prenosi "RTRS".