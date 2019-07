Pritisnula gas umjesto kočnice pa završila u rijeci

Vozačka omaška, koja sudeći prema brojnim video snimcima na Internetu i nije tako rijetka, mogla je da košta života 64-godišnju ženu iz Nju Džersija i njenog 27-godišnjeg saputnika.

Umjesto da pritisne kočnicu dok je manevrisala na parkingu jedne praonice automobila na obali rijeke, noga joj je završila na papučici za gas, a njen Mercedes ML klase – u rijeci.

Na sreću, voda je u tom dijelu bila plitka i vozilo je samo djelimično potonulo, pa su se žena i njen saputnik uz asistenciju jednog od svjedoka koji je skočio u rijeku da im pomogne izvukli iz automobila nepovrijeđeni.

Driver exiting Car Wash mistakenly hit gas instead of brake. Occupants of car self extricated back to shoreline. One occupant of car was transported to hospital with minor injuries. Hackensack police to conduct investigation. @HackensackPD @ABC7NYNewsDesk @NBCNewYork #HFD pic.twitter.com/UYT0ySfvDx